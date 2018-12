Überblick von Forschungsprojekten zu alternativen Haltungssystemen mit Schwerpunkt Ferkelaufzucht

Carolin Winkel, Heinke Heise

Abstract

Zusammenfassung Die Haltung von Schweinen ist eine viel diskutierte, aber bislang ungelöste Problemstellung. Um die Akzeptanz in der Bevölkerung wieder herzustellen, müssen gesellschaftlich akzeptable und praktisch realisierbare Stallbaukonzepte für die Schweinehaltung entwickelt werden. Im Bereich der Schweinehaltung besteht in Deutschland eine umfangreiche Forschung. Dieser Beitrag gibt eine Übersicht über die wichtigsten Forschungsprojekte, die sich speziell mit den Haltungssystemen von Aufzuchtferkeln beschäftigen. Die verschiedenen Projekte werden beschrieben und sofern bereits Ergebnisse verfügbar sind, werden diese zusammengefasst dargestellt. Dadurch steht interessierten Landwirten und anderen Stakeholdern ein Status quo der Forschung mit Bezug zu tiergerechten Haltungsverfahren bei Aufzuchtferkeln zur Verfügung. In einem bereits veröffentlichen Beitrag wurde eine Übersicht über die wichtigsten Forschungsprojekte, die sich speziell mit der Mastschweinehaltung beschäftigen und übergreifende Projekte, die sowohl die Sauenhaltung, die Ferkelerzeugung sowie die Mastschweinehaltung gleichzeitig betreffen, gegeben. In einem weiteren Beitrag werden Projekte mit Bezug zur Haltung von Sauen und Saugferkeln vorgestellt.