Autor/innen Bruno Kezeya Fachhochschule Südwestfalen Soest

Petra Zerhusen-Blecher Fachhochschule Südwestfalen Soest

Dennis Köpp Fachhochschule Südwestfalen Soest

Tanja Schäfer Fachhochschule Südwestfalen Soest

Marcus Mergenthaler Fachhochschule Südwestfalen Soest

Abstract Körnerleguminosen spielen sowohl in der Tierfütterung als auch in der Humanernährung eine zunehmende Rolle. Der geringe Wirtschaftlichkeit von Körnerleguminosen liegt auch an niedrigen Marktpreisen, die unter anderem durch Informationsasymmetrien und Marktmacht zwischen Akteur:innen bedingt ist. Der Markt für Körnerleguminosen in Deutschland ist fragmentiert und intransparent. Daher stellt sich die Frage, welche Rolle die Markt- und Preisberichterstattung (MPB) für Körnerleguminosen spielen oder spielen könnten. Anhand von Experteninterviews wurde eine Diagnose der aktuellen MPB für Körnererbsen, Ackerbohnen, Süßlupine und Sojabohnen durchgeführt. Die geringere Menge im Handel, die oligopsonistische Nachfragestruktur der ersten Stufe, das Vertrauen, die große Diversität der Körnerleguminosen, der fehlende Marktzugang, Mangel an aktuellen Informationen, unattraktive Kosten-Nutzung der Berichte und fehlende Notierungen an den Börsen sind unter anderem die wichtigsten Kennzeichen einer mangelnden MPB für Körnerleguminosen. Mögliche Lösungen zur Optimierung der MPB für Körnerleguminosen wurden erarbeitet. Darunter zählen Meldepflicht, Aufwandsentschädigungen, staatliche Förderung, Win-win Strategie beim Aufbau gemeinschaftlich gepflegter und genutzter Informationsportale und die Verknüpfung von Fördermitteln an die Datenmeldung. Der Bedarf an Markt- und Preisberichten für die Körnerleguminosen ist vorhanden. Da die Refinanzierung noch nicht gesichert ist, sollten differenzierte Zahlungsbereitschaften und -modalitäten bei verschiedenen Marktakteur:innen geprüft werden. Des Weiteren machen die Ergebnisse deutlich, wie komplex die Problematik der MPB für Körnerleguminosen ist. Die Akquise, Aufbereitung, Repräsentativität, Zuverlässigkeit und Akzeptanz der Daten sind relevante Punkte zur Optimierung und Weiterentwicklung der MPB für Körnerleguminosen. Die Idee der Implementierung eines Körnerleguminosen-spezifischen Dashboards wurde ebenfalls als Lösungsansatz untersucht. Es werden Empfehlungen zu den Zielgruppen, zum Detailgrad und zur geografischen Abdeckung der Daten gegeben. Inhaltlich werden Vorschläge zu den Produktionskennzahlen, Ernteprognosen, zum Außenhandel und Inlandsverbrauch sowie zu Preisen und Preisindikatoren gemacht. Zudem werden Finanzierungsmöglichkeiten erörtert.