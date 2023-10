Solidarische Landwirtschaft als Zukunftsmodell? Interesse an Solidarischer Landwirtschaft in der sächsischen Bevölkerung

Abstract

Das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft könnte die Transformation zu nachhaltigeren landwirtschaftlichen Produktions- und Ver-sorgungsstrukturen unterstützen. Um die Verbreitung des Konzepts zu fördern, ist es unerlässlich, genügend potenzielle Mitglieder zu finden. Durch eine Kombination aus einer papierbasierten Umfrage und einem Online-Panel wurden im Rahmen dieser Studie das In-teresse und mögliche Einflussfaktoren in der sächsischen Bevölkerung untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass rund ein Drittel der 763 Befragten prinzipiell an einer Solawi-Mitgliedschaft interessiert ist. Zudem hat etwa ein Zehntel konkrete Pläne, sich einer Solawi anzu-schließen. Die persönliche hedonische Motivation und die Leistungserwartung hatten den größten positiven Einfluss auf das Interesse an einer Solawi-Mitgliedschaft. Auch wenn die Ergebnisse nicht direkt auf die sächsische Bevölkerung übertragen werden können, wei-sen sie auf ein Wachstumspotenzial hin, wenn man bedenkt, dass weniger als 0,4% der derzeitigen Bevölkerung in Solawis eingebun-den sind. Die Betonung der positiven Gefühle und Vorteile einer Solawi-Mitgliedschaft könnten dazu beitragen, dieses Potenzial auszu-schöpfen.