Strukturanalyse des deutschen Marktes für entalkoholisierte Weine – Kleine Nische mit großer Zukunft?

Abstract

In der deutschen Weinbranche stellen entalkoholisierte Weine ein „Thema der Stunde“ dar, auch wenn sich ihr Anteil am gesamten deutschen Weinmarkt noch weit im einstelligen Bereich befindet. Dieser Beitrag geht der Frage nach, ob entalkoholisierte Weine das Potenzial besitzen, künftig ihre Nischenposition zu verlassen. Hierfür wurde eine Strukturanalyse des Marktes für entalkoholisierte Weine nach Porter (1980, 2013) durchgeführt, um einerseits den momentanen Branchenwettbewerb abzubilden und daraus andererseits Implikationen für die künftige Marktentwicklung abzuleiten. Auf der Grundlage eines explorativen Forschungsansatzes mit qualitativen Experteninterviews und einer anschließenden Qualitativen Inhaltsanalyse wird deutlich, dass auf dem Markt für entalkoholisierte Weine eine tendenziell hohe Wettbewerbsintensität besteht. Für die weitere Marktentwicklung heraus aus der Nischenstellung ergibt sich ein eher zurückhaltendes Urteil. Eine bislang fehlende Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsaspekten und immer neue Innovationen in konkurrierenden Branchen verstärken diesen Eindruck. Positiv beeinflusst werden könnte der Markt in Zukunft durch die aktuellen sozialen und politischen Entwicklungen hinsichtlich des Alkoholkonsums.