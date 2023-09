100 Jahre "Berichte über Landwirtschaft" Jubiläumsausgabe

Abstract

100 Jahre "Berichte über Landwirtschaft"



Welche Zeitschrift wird schon so alt!

Die Jubiläumsausgabe erinnert an die Veröffentlichung von Beiträgen seit 1923.

Der Dank gilt allen, die in den vergangenen 100 Jahren am Erfolg des Journals mitgewirkt haben, insbesondere den Autoren, die Artikel über Agrarpolitik und –wissenschaft, Forstwissenschaft und auch Weinbau, … geschrieben haben.

Die Jubiläumsausgabe informiert ausführlich über:

Wie kam die Landwirtschaft vom Fruchtbaren Halbmond nach Mitteleuropa? ,

100 Jahre Landwirtschaft in Deutschland,

Agrarpolitik und geschichtliche Ereignisse in 1923

sowie über die aktuellen Themen,