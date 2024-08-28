Zertifizierung von Paludikultur

Abstract

Die Zertifizierung von Produkten ist ein probates Mittel, diesen Produkten eine Qualität zu bescheinigen, die sie von konventionellen vergleichbaren Produkten abhebt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist herauszuarbeiten, wie dies durch eine Zertifizierung von Produkten aus der nassen Moorbewirtschaftung anhand der auf der Erntefläche bereitgestellten Ökosystemleistungen realisiert werden kann. Umfangreiche Literaturstudien und die Ergebnisse aus zwei Workshops wurden herangezogen, um die Grundlagen für eine solche Zertifizierung zu erarbeiten. Ein Paludikultur-Standard wurde entwickelt und mit entsprechenden Kriterien untersetzt, die mittels verifizierbaren Indikatoren abgeprüft werden können. In einem nächsten Schritt sollte dann die konkrete Umsetzung eines entsprechenden Zertifikats festgelegt werden.