Zertifizierung von Paludikultur

Autor/innen

  • Dr. Wendelin Wichtmann Universität Greifswald, Institut für Botanik und Landschaftsökologie
  • Prof. Dr. Volker Beckmann Universität Greifswald, Institut für Botanik und Landschaftsökologie

DOI:

https://doi.org/10.12767/buel.v102i2.517

Abstract

Die Zertifizierung von Produkten ist ein probates Mittel, diesen Produkten eine Qualität zu bescheinigen, die sie von konventionellen vergleichbaren Produkten abhebt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist herauszuarbeiten, wie dies durch eine Zertifizierung von Produkten aus der nassen Moorbewirtschaftung anhand der auf der Erntefläche bereitgestellten Ökosystemleistungen realisiert werden kann. Umfangreiche Literaturstudien und die Ergebnisse aus zwei Workshops wurden herangezogen, um die Grundlagen für eine solche Zertifizierung zu erarbeiten. Ein Paludikultur-Standard wurde entwickelt und mit entsprechenden Kriterien untersetzt, die mittels verifizierbaren Indikatoren abgeprüft werden können. In einem nächsten Schritt sollte dann die konkrete Umsetzung eines entsprechenden Zertifikats festgelegt werden.

Downloads

Veröffentlicht

2024-08-28

Ausgabe

Band 102, Heft 2, August 2024

Rubrik

Artikel

Lizenz

Copyright (c) 2024 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)

Creative Commons License

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.