Einfache Schätzmodelle für eine transparentere Preisfindung bei Körnerleguminosen basierend auf Börsennotierungen von Substituten

Abstract

Die heimischen Körnerleguminosen erleben ein “Anbau-Comeback”, da das Interesse in der Lebensmittelverarbeitung insbesondere für Proteinisolate zunimmt. Um die Vermarktung in der Landwirtschaft, den Handel bzw. den Einkauf in der Verarbeitung zu erleichtern, sollte die Preistranzparenz für Körnerleguminosen erhöht werden. Für landwirtschaftliche Erzeugnisse mit großem Marktvolumen werden Preisnotierungen und auch Börsenkurse zukünftig erwarteter Preise auf Basis von an Börsen gehandelten Kontrakten ermittelt und veröffentlicht und so für Akteure und Akteurinnen transparent gemacht. Für Körnerleguminosen gibt es bisher wenige Preisnotierungen. Die bereits vorhandenen werden aufgrund der fehlenden Orientierungsfunktion eher wenig beachtet. Dies führt dazu, dass die Marktakteure und Marktakteurinnen mit wenigen Preisinformationen arbeiten müssen und Informationsasymmetrien leicht zu Verschiebungen von Marktmacht führen. Zur Reduzierung dieser Informationsasymmetrie zwischen den Marktteilnehmern und Marktteilnehmerinnen wurden börsenähnliche Notierungen, die als Prognosen für Preisindikatoren verwendet werden können, entwickelt. Das hierfür entsprechend entwickelte Tool basiert auf einer multiplen Regressionsanalyse unter Einsatz von Substituten. Die beiden wichtigsten Substitute sind Futterweizen sowie Sojaextraktionsschrot. Betrachtet wurde der Zeitraum 2016 bis 2022. Eine weitere Analyse bezieht sich auf die Berechnung des Futterwertes, welche mittels der Austauschmethode nach Löhr durchgeführt wurde. Damit lässt sich eine Formel aufstellen, die den zukünftigen Preis nach Einsatz von Substitutionspreisen der Börsen ermittelt. Im Ergebnis zeigt sich, dass die geschätzten Preise im Zeitverlauf unterschiedlich stark von den tatsächlich erzielten Preisen abweichen. Die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Aktualisierung der Börsenpreise für die Ergebnistreue und damit für die praktische Anwendung des Tools ist sehr wichtig, um stets die aktuellsten Daten zu erhalten. Die Genauigkeit der Schätzungen mit zunehmender Verfügbarkeit von Daten nimmt zu. Dies unterstreicht die Bedeutung einer regelmäßigen Aktualisierung und Datenerfassung. Die Methode hat Pilotcharakter und kann als Grundlage für eine Fortentwicklung genutzt werden. Dabei bietet das Tool eine erste Möglichkeit, die Preistransparenz auf dem Körnerleguminosenmarkt zu erhöhen, insbesondere für die Prognose von Preisen. Ziel ist es, Akteure bei der Preisfindung in der Gegenwart und für zukünftige Transaktionen zu unterstützen.