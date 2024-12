Abstract

In dieser Studie wird die wirtschaftliche Situation der Obst- und Gemüsebaubetriebe in Deutschland analysiert. Es werden wesentliche Einflussfaktoren sowie aktuelle und zukünftige Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors untersucht. Dazu gehören Änderungen in den wichtigen Rahmenbedingungen hinsichtlich rechtlicher Anforderungen, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Pflanzenschutz und Düngung, Wasserverfügbarkeit und Bewässerungsbedarf, technischer Fortschritt, Innovationen und neue Entwicklungsrichtungen für gärtnerische Produktionssysteme. Als wichtige Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit werden auch die Entwicklungen der Anbau- und Betriebsstrukturen, der Produktivität und Rentabilität, der Absatzstrukturen und der Nachfrage, sowie der Produktionsfaktoren Arbeit und Energie beschrieben und untersucht. Die Ergebnisse werden in einer SWOT-Analyse (Stärken-Schwächen-Chancen und Risiken) zusammenfassend dargestellt und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Diese richten sich sowohl an die Politik als auch an den Sektor und sind gegliedert in die Bereiche 1) Betrieb und Markt, 2) Klimawandel und Umwelt, 3) Produktionssysteme sowie 4) Technologie, Digitalisierung und Forschung.