Robust, Wandlungsfähig und Anpassungsfähig? Die Resilienz von landwirtschaftlichen Warengenossenschaften im Fokus – Eine deskriptive Analyse

Abstract

Landwirtschaftliche Warengenossenschaften stehen vor vielfältigen Herausforderungen, die ihre Resilienz auf die Probe stellen. Diese Studie untersucht erstmals die wahrgenommene Resilienz dieser Genossenschaften aus Sicht ihrer Mitglieder. Basierend auf dem Resilienzkonzept von Meuwissen et al. (2019) wurden die Kapazitäten Robustheit, Anpassungsfähigkeit und Wandlungsfähigkeit operationalisiert und um die genossenschaftlichen Werte und Prinzipien als zusätzliche Dimension erweitert. Mittels einer quantitativen Befragung von 144 Genossenschaftsmitgliedern aus dem Jahr 2024 wurden deren Wahrnehmungen zu Resilienz, Zufriedenheit und Engagement erfasst. Die Mitglieder sind überwiegend zufrieden und schätzen besonders die wirtschaftlichen Vorteile und den Wissensaustausch. Die Ergebnisse zeigen eine hohe wahrgenommene Robustheit, während Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit moderater eingeschätzt werden. Genossenschaftliche Werte werden als wichtiger Beitrag zur Resilienz gesehen, könnten aber auch Veränderungen hemmen. Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse zur Stärkung der Resilienz landwirtschaftlicher Warengenossenschaften und trägt zur Weiterentwicklung des Resilienzkonzepts im genossenschaftlichen Kontext bei. Sie bietet praktische Ansatzpunkte für Genossenschaften, ihre Strategien zu optimieren und die Balance zwischen Stabilität und Wandlungsfähigkeit zu verbessern.