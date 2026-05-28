Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement in Theorie und Praxis – Eine explorative Befragung von Betriebsleitern im Zierpflanzenbau

Abstract

Dieser Artikel untersucht das Vorhandensein von Nachhaltigkeitsmanagement in Zierpflanzenbetrieben in Deutschland und beleuchtet, inwieweit Nachhaltigkeitsbewertungen durchgeführt werden. Angesichts der bevorstehenden EU-Regularien zur Nachhaltigkeit analysiert die Studie, ob die Betriebe grundlegende Nachhaltigkeitsmessungen durchführen und welche Infrastruktur dafür existiert. Die Methodik basiert auf persönlichen Interviews mit zehn Betriebsleitern von Zierpflanzenbetrieben in Nordrhein-Westfalen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein formales Nachhaltigkeitsmanagement in den befragten Betrieben nicht existiert und Entscheidungen überwiegend intuitiv getroffen werden. Der Fokus liegt primär auf ökologischen Maßnahmen, während soziale und ökonomische Aspekte weniger beachtet werden. Um die Umsetzung von Nachhaltigkeitsmanagement zu fördern, müssen verschiedene Hürden abgebaut werden, wofür es unter anderem externe Beratungsdienste braucht. Zukünftige Forschung sollte sich darauf konzentrieren, geeignete Nachhaltigkeitsbewertungssysteme zu entwickeln, die den Anforderungen der Betriebsleiter gerecht werden, sowie auf die Implementierung von Beratungssystemen in der Praxis.