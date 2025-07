Abstract

Digitale Transformation, KI und Big Data sind Begriffe, die in der Agrarwirtschaft genauso intensiv diskutiert werden, wie in anderen Sektoren auch. Mit Precision Farming und Digital Farming-Ansätzen haben sich Agrarsysteme in den vergangenen Jahrzehnten hinsichtlich effizienterem Ressourceneinsatz und Steigerung der Wertschöpfung weiterentwickelt (Revich et al. 2016). Durch den Einsatz von KI in Agri-Food-Wertschöpfungssystemen wird sich in jüngster Vergangenheit weiteres Optimierungspotenzial erhofft. Der Bedarf an standardisierten Daten und einem vertrauenswürdigen und souveränem Austausch dieser Daten wird dabei immer wieder deutlich. Oft mangelt es dabei jedoch an Interoperabilität zwischen bestehenden Systemen. Große Datenmengen werden generiert, liegen aber in isolierten Datensilos bei unterschiedlichen Stakeholdern des Wertschöpfungssystems (Oliveira & Silva 2023). Um das Potenzial für eine datenbasierte Wertschöpfung zu heben und KI-unterstützte Lösungen in der Agrarwirtschaft zu realisieren, wurde im Rahmen der europäischen GAIA-X-Initiative das Förderprojekt „Agri-Gaia – ein offenes KI-Ökosystem für die Agrar- und Ernährungsindustrie“ vom BMWK gefördert (BMWK 2021). Dieses geförderte Forschungsprojekt dient im vorliegenden Paper als Grundlage für die Analyse von Herausforderungen und Ableitung von Handlungsempfehlung bei der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle, die den Austausch von Daten über Datenplattformen bzw. dezentralen Datenökosystemen beabsichtigen.

Das national geförderte GAIA-X-Projekt Agri-Gaia vertritt neben dem die Domänen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft in der GAIA-X-Initiative. Zielsetzung liegt in der Entwicklung und Verbreitung von KI-Lösungen in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft. Um das Potenzial in der Datenwertschöpfung für KI-Anwendungen in der Agrarwirtschaft zu heben, werden GAIA-X-Komponenten und dezentrale-verteilte Datenraumkonzepte im Rahmen von Agri-Gaia umgesetzt, die einen souveränen Austausch von Daten, KI-Modellen und KI-Services zwischen Akteuren entlang der Wertschöpfungsketten ermöglichen. Mit dem souveränen Datenaustausch und dem Aufbrechen von Datensilos eröffnen sich Potenziale für neue Geschäftsmodelle.

Der Beitrag ordnet die unterschiedlichen Begrifflichkeiten zu digitalen Ökosystemen, Datenräumen und Marktplätzen ein und gibt einen Überblick zu Methoden der Geschäftsmodellentwicklung, dabei wird der Fokus auf das methodische Vorgehen von datenbasierten Geschäftsmodellinnovationen gelegt. Der Prozess der Geschäftsmodellentwicklung am Fallbeispiel Agri-Gaia wird als Grundlage für die Analyse von Herausforderungen und Handlungsempfehlung bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zum Datenaustausch im Agrar- und Lebensmittelumfeld betrachtet.