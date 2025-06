Klimaanpassung in der Landwirtschaft an der niedersächsischen Nordseeküste

Abstract

In der Landwirtschaft als klimasensible Branche können für den Umgang mit den Klimawandelfolgen Klimaanpassungsmaßnahmen umgesetzt werden. Vorliegend sollte die Frage beantwortet werden, inwiefern solche Maßnahmen an der niedersächsischen Nordseeküste ergriffen werden. Anfangs wurden vier Interviews zu den Themen Betroffenheit durch Klimawandelfolgen, umgesetzte Klimaanpassungsmaßnahmen und deren Finanzierung sowie Herausforderungen für eine erfolgreiche Klimaanpassung geführt. Die Ergebnisse wurden zur Weiterentwicklung einer strukturell identischen Online-Umfrage genutzt, an welcher 49 landwirtschaftliche Betriebe aus der Region teilnahmen. Ergänzend wurde mithilfe der Delphi-Methode eine ExpertInnenbefragung durchgeführt. Wichtigste Maßnahmen sind gemäß den Ergebnissen das angepasste Wasser- und Bodenmanagement, während beispielsweise die Anpassungen an eine veränderte Biodiversität und den Meeresspiegelanstieg, aber auch Methoden der Digitalisierung oder Zucht bisher wenig relevant für die Befragten sind. Als Herausforderungen konnten Motivation, Bewusstsein und Vernetzung, wirtschaftliche Unsicherheiten und politische Unsicherheiten identifiziert werden.