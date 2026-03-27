Ziegenmilch in der menschlichen Ernährung

Abstract

Ziegenmilch ist seit Jahrtausenden ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung.

Ähnlich wie Kuhmilch ist Ziegenmilch eine gute Quelle für Proteine, Calcium, Niacin oder Phosphor im Rahmen der menschlichen Ernährung.

Der größte Unterschied zwischen Ziegenmilch und Kuhmilch liegt in der Verdaulichkeit. Ziegenmilch ist generell leichter verdaulich. Weitere Eigenschaften von Ziegenmilch, die zu ihrer Attraktivität als Alternative zu Kuhmilch beigetragen, sind ihre relativ geringere allergene Wirkung im Vergleich zu Kuhmilch und ihr höherer Anteil kleinerer Milchfettkügelchen.

Die Ziegenmilcherzeugung ist als eine Nischenproduktion in Deutschland zu charakterisieren. Der entscheidende Unterschied zwischen der Milchziegen- und Milchkuhhaltung in Deutschland besteht im Umfang der Bio-Milcherzeugung. Der Bio-Anteil in der Ziegenmilchproduktion ist wesentlich höher. In Bayern liegt er aktuell bei mehr als 80 Prozent. Auch eine Industrialisierung der Haltung und eine extreme Züchtung auf Höchstleistung wie bei anderen Nutztieren (z.B. Deutsche Holsteinrinder) hat es hier bisher nicht gegeben.