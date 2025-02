Abstract

Die Bundeswaldinventur ist ein gesetzlich vorge­schriebenes Instrument zur Erfassung der lang­fristigen Waldentwicklung in Deutschland. Die vierte Bundeswaldinventur liefert detaillierte Einblicke in die Veränderungen des Waldes für den Zeit­raum zwischen 2012 und 2022. Sie ist eine wichtige Informationsgrundlage für ver­schiedene Handlungsfelder der Waldpolitik. In dieser Stellungnahme ordnet der Wissen­schaftliche Beirat für Waldpolitik die Ergebnisse der Bundeswaldinventur (BWI) 2022 in Bezug auf vier zentrale Handlungsfelder ein:

a) Biodiversität und Waldnaturschutz

b) Klimaschutzfunktion, Resilienz und Anpassungsfähigkeit an den Klima­wandel

c) Eigen­tum, Arbeit, Einkommen

d) Rohstoffe, Verwendung und Effizienz

und bietet eine Inter­pretation der zurückliegenden Entwicklungen vor dem Hintergrund bestehender waldpolitischer Ziele und Governanceansätze.