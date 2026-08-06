Abstract

Die vorliegende Studie untersucht Faktoren der Entscheidungsfindung zur teilflächenspezifischen Stickstoffdüngung mittels des COM-B-Modells (Capability, Opportunity, Motivation, Behaviour) sowie die Zahlungsbereitschaft für satellitengestützte Applikationskarten. Basierend auf einer telefonischen Befragung von 303 landwirtschaftlichen Betriebsleitern von konventionellen Betrieben, die von Dezember 2024 bis Januar 2025 in Deutschland stattfand, wurden Adoptionsbarrieren und -treiber identifiziert. Die Ergebnisse zeigen eine auffällige Diskrepanz zwischen dem hohen selbsteingeschätzten Grundverständnis der Technologie und der überraschend niedrigen Adoptionsintention. Als zentrale Barrieren wurden identifiziert: unzureichender Zugang zu Technologien, begrenzte finanzielle Ressourcen, geringe Verbreitung im beruflichen Umfeld sowie Zweifel an der Wirtschaftlichkeit. Die physischen Möglichkeiten erwiesen sich als schwächste COM-B-Komponente, während die Fähigkeiten am stärksten ausgeprägt waren. Die Zahlungsbereitschaftsanalyse die Erstellung von satteliten-basierten Stickstoff-Applikationskarten ergab eine Konzentration im unteren Preissegment (weniger als 6 €/ha) und Jahr, wobei nur etwa 50 % der Landwirte und Landwirtinnen bis zu 6 €/ha und Jahr zu zahlen bereit waren. Diese Ergebnisse bestätigen die im COM-B-Modell identifizierten finanziellen Barrieren. Die Studie widerlegt in diesem speziellen Fall die Annahme, dass vorrangig allgemeine Bildungs- und Schulungsmaßnahmen zur Technologieadoption notwendig seien bzw. alleine ausreichend seien. Auf Basis der Ergebnisse lassen sich differenzierte Interventionen ableiten, die gezielt strukturelle und ökonomische Barrieren adressieren: verbesserte Technologiezugänge, Demonstrationsnetzwerke und Analyseinstrumente zur besseren Beurteilung wirtschaftlicher Effekte. Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse die für verschiedene Interessensgruppen von Bedeutung sind.