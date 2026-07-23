Abstract

Die Workshops zur Erfolgsorientierten Agrarprämie (EOAP) haben gezeigt, dass dieses Modell großes Potenzial für eine nachhaltige und leistungsorientierte Agrarförderung bietet. Landwirtinnen und Landwirte schätzen insbesondere den flexiblen und transparenten Ansatz, der ökologische mit ökonomischen Zielen verbindet. Erste (theoretische) Umsetzungserfolge, etwa bei der Stickstoffreduktion und Förderung der Biodiversität, belegen die Wirksamkeit klar definierter und praxisnaher Zielvorgaben. Hier fehlten vielerorts praktikable Alternativen und die Anforderungen an das Betriebsmanagement erwiesen sich als zu hoch. Um die Wirksamkeit und die Akzeptanz der EOAP weiter zu steigern, wird eine Erweiterung des Maßnahmenkatalogs empfohlen, etwa durch die Integration moderner Technologien. Ergänzend sollten eine stärkere Regionalisierung über ergänzende Landeslisten sowie eine vereinfachte, leistungsbezogene Vergütung geprüft werden. Auch ein gestuftes Prämienmodell, angelehnt an das niederländische System, könnte weitere Betriebe zur Teilnahme motivieren. Ziel ist es, die EOAP weiterzuentwickeln, ihre Attraktivität zu erhöhen und zusätzliche Umweltleistungen zu generieren.

Langfristig hat die EOAP das Potenzial, als stabiler Baustein einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Landwirtschaft zu wirken. Voraussetzung dafür ist ein flexibles System, das sich an neue politische Zielsetzungen und technologische Entwicklungen anzupassen kann. Ein kontinuierlicher Dialog mit der landwirtschaftlichen Praxis und regelmäßige Evaluierungen sind ebenso unerlässlich, um die Wirksamkeit und Akzeptanz der Maßnahmen zu sichern wie die Sicherung der Finanzierungsgrundlage.

Die EOAP steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Ihre bisherigen Erfolge und die konstruktiven Rückmeldungen aus der Praxis bieten eine tragfähige Basis für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung. Entscheiden ist nun, dass Landwirte, Politik und Wissenschaft gemeinsam an einem wirksamen, transparenten und tragfähigen System arbeiten – eines, das nicht nur Umwelt- und Wirtschaftsziele vereint, sondern als Vorbild für eine nachhaltige Transformation der europäischen Agrarförderung und Landwirtschaft dienen kann.