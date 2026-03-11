Warum werden die Ziele des Gewässerschutzes mit der Düngegesetzgebung in Deutschland nicht erreicht?
Triplik der Autoren Taube/Bach und Kage
DOI:https://doi.org/10.12767/buel.v104i1.573
Abstract
Zusammenstellung der Beiträge zum Thema:
Beitrag von Friedhelm Taube (Kiel), Martin Bach (Gießen)
12.2025
Aufteilung in der anhängenden PDF-Datei:
- Replik auf Taube/Bach, 2026
von Henning Kage (Kiel), 19.02.2026
- Anmerkungen auf Replik Kage, 2026
von Friedhelm Taube (Kiel) und Martin Bach (Gießen), 24.02.2026
- Reaktion auf die Anmerkungen von Taube/Bach zur Replik Kage (2026)
von Henning Kage (Kiel), 01.03.2026
Copyright (c) 2026 Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH)
Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.