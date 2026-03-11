Warum werden die Ziele des Gewässerschutzes mit der Düngegesetzgebung in Deutschland nicht erreicht?

Triplik der Autoren Taube/Bach und Kage

Autor/innen

  • Friedhelm Taube
  • Martin Bach
  • Henning Kage

DOI:

https://doi.org/10.12767/buel.v104i1.573

Abstract

Zusammenstellung der Beiträge zum Thema:

Beitrag von Friedhelm Taube (Kiel), Martin Bach (Gießen)
12.2025

Aufteilung in der anhängenden PDF-Datei:

  • Replik auf Taube/Bach, 2026
    von Henning Kage (Kiel), 19.02.2026
  • Anmerkungen auf Replik Kage, 2026
    von Friedhelm Taube (Kiel) und Martin Bach (Gießen), 24.02.2026
  • Reaktion auf die Anmerkungen von Taube/Bach zur Replik Kage (2026)
    von Henning Kage (Kiel), 01.03.2026

Downloads

Veröffentlicht

2026-03-11

Ausgabe

Aktuelle Beiträge

Rubrik

Artikel

Lizenz

Copyright (c) 2026 Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH)

Creative-Commons-Lizenz
Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.